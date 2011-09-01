《沪港小生专栏》“倒霉的”还是中国消费者？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文仅代表作者个人观点）
路透投资中国主编 陈澍/文 新浪微博（weibo.com/georgeschen）
时光飞逝，转眼就到了8月底，大家自然要猜测一下中国当月的居民消费价格指数（CPI）。
目前对抑通胀最乐观的看法是，中国8月CPI同比涨幅或回落至6%以下。我听到的最悲观的看法是，8月CPI涨幅会放缓，但可能只会回落至6.2%-6.3%。
但我们为何要这麽在意8月CPI？一个月的数据不能以篇概全。
我们在意的原因是，如果8月CPI增幅放缓（官方数据将于未来几周发布），这对于人行和国内百姓来说是好消息，中国政府与通胀水平的对抗已持续三年。但这个消息还不够好。
昨天，当市场谈论8月CPI时，我从蒙牛听到有意思的说法。蒙牛乳业发布上半年财报後，公司首席财务官吴景水告诉记者：“我们相信，下半年至少能维持上半年的毛利率水平。”他还表示，蒙牛或提高产品售价并优化产品组合，以抵消2011年乳制品原材料价格上涨约3-5%给公司利润增长带来的影响。
我在新浪微博上分享了这一消息。读者的反应是什麽呢？“沮丧”可能是最准确的形容词。蒙牛是乳业领军者，如果蒙牛酝酿涨价，可以想象竞争对手的会如何回应。或者他们已经协商决定一起涨价？
不仅仅是蒙牛。涨价也不仅出现乳制品行业。
五粮液股份有限公司本周也宣布，2011年9月10日起将对“五粮液”酒产品出厂供货价上调20-30%。业内分析师预计，五粮液国内的竞争对手也将涨价，从而保证利润空间。
所以，CPI是否会在今年底前回弹？（如果像一些经济学家所说，由于近期猪肉降价，8月CPI确实回落的话。）
如今，越来越多的投资者相信，若在GDP和CPI之间做选择，中国政府的重心会是努力维持GDP增长，而不是对抗CPI。也就是说，中国政府或允许通胀率进一步上升，只是通胀率月环比会略有放缓，正如一些经济学家预测，中国政府不会让经济增幅放缓至7-8%的水平。
蒙牛和五粮液的决定表明，中国企业自然不希望成本涨价损及利润增长。所以，消费者最终将成为中国CPI上涨的受害者。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
作者陈澍，写新闻，也写小说，玩文字游戏九年，一路拿奖，从东京到纽约。采访过周杰伦，也追过周小川，最想写的故事永远是下一个。2011年出版的《外资银行在中国》（here）是陈澍的第一本书。生于上海，现居香港，不定期更新《沪港小生》专栏（www.mrshangkong.com/）。
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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