独家：赖斯回击切尼回忆录内容

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透华盛顿8月31日电（记者 Arshad Mohammed）---美国前国务卿赖斯周三称，对前副总统切尼在近期出版的回忆录中对她人格攻击感到愤怒。
切尼暗示，赖斯误导了小布什总统的朝鲜核外交政策。赖斯在接受路透采访时对此予以否认。
“总统对朝鲜谈判内外的事情完全知情，”赖斯首次公开评论此事，“你可以谈论政策分歧，但用不着含沙射影地说同事误导了总统。要知道，我不喜欢对我人格进行攻击。”
赖斯在电话采访中还对切尼回忆录《我的岁月》（In My Time）中一段话进行辩驳。切尼在书中称，赖斯“含泪承认”，布什政府不应对2003年国情咨文中包含伊拉克买铀以制造核武器的内容进行道歉。
切尼反对对最终未经证实的这一说法公开致歉，他在回忆录中写道，赖斯“来到我的办公室，在桌旁的椅子上坐下，含泪承认我是正确的。”
赖斯在采访中称：“这听起来一点儿也不像我，对吧？我绝对不会，也记得在我认识副总统的八年里，从未跑到他那里哭诉任何事情。”
赖斯称：“政府承认布什的演讲中不应发表伊拉克从非洲购买铀的评论，我确实对切尼说过，他对媒体反应的预料是正确的。”
“我的确是对副总统这麽说的，‘你对媒体反应的预料是正确的。’但我很确定，我不是含泪说的。”
当被问及切尼是否试图算账时，赖斯表示：“我并不打算质疑副总统的动机，我一直与其保持良好关系，我曾经且现在仍很尊重他。”
“但我不得不说，他在谈论同僚的一些事情时，并不像我尊敬他一样对我保持尊重。我认为，这些评论属于恶意中伤。”（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌/王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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