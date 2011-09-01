中国铌业以19.5亿美元收购世界最大铌公司15%股权

路透北京9月1日电---新华网周四称,中国太原钢铁集团与中信集团、宝钢集团三家出资成立的中国铌业投资控股有限公司,联合以19.5亿美元收购世界最大铌公司--巴西矿冶公司(CBMM)15%的股权.

该交易于今日完成交割.报导援引专家称,全球铌需求量每年以10%的速度递增,近四年中国对铌的进口量增长了近一倍,预计未来一段时间需求将进一步增长.本次成功收购对国内铌资源稳定供应具有重要的意义.

巴西矿冶公司是全球最大的铌产品生产商,拥有50多年的运营历史,是世界上唯一一家可以生产全系列铌产品的企业,公司铌产量约占世界总产量的85%.

铌作为一种主要战略性稀缺资源,主要用于合金中,是不 钢等高级别钢不可缺少的元素.

太钢网站显示,太钢集团是目前全球产量最大、工艺技术装备水平最高、品种规格最全的不 钢企业;宝钢集团为中国最大的钢铁公司,旗下拥有上市公司宝钢股份(600019.SS).

中信集团下属中信金属有限公司目前是巴西矿冶公司在中国的独家分销商,铌铁销售业务覆盖全国大中型钢铁企业.(完)