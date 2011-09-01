《阳歌专栏》康菲漏油 中国政府就这麽轻饶了？

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**中国决心已定：改革惩罚制度**

暑假即将结束，新学年即将开始，近期新闻异常清淡。所以我就拍拍案上的灰尘，重新拾起了尘封了一段时间的“中国决心已定”系列专栏。今天就来讨论一下中国亟需的对企业违规违法的惩罚体制。

毫无意外，近期的改革呼吁源于外企出事，虽然声音并不大。此次具体的案例就是康菲石油COP.O渤海湾漏油事件。基于现行惩罚制度，康菲带来如此严重的环境灾难，对民众生活造成如此影响，但最高只需缴纳20万元人民币罚金。

此外，盗版等其他违法行为的惩罚也轻得令人难以置信，实际上是为企业的此类做法开绿灯。大棒高高举起轻轻落下的原因就在大多出事企业都是国企，政府不愿让自家企业背负重罚。但是随着私企的不断增多，惩罚体制改革呼声渐起。

目前远不清楚北京是否有决心来推行此类迫切需要的改革。因为重罚是会罚到康菲等类私营企业，但也会累及它们的中方合作夥伴，在本案例中就是中海油(0883.HK)(CEO.N)。但是如果中国确实希望发展健康有序的经营环境，就必须推动此类改革，而康菲渤海湾漏油事件可能正好帮了一把。

一句话：康菲渤海湾漏油事件可能终于促使北京下定决定，整顿过于落後、量刑过轻的企业违法惩罚机制。

**爱立信与中兴的官司尘埃落定？**

从纠纷一开始到现在已有八个月之久，现在我们终于对此事有了多一些了解。电信设备商爱立信(ERICb.ST)此前在欧洲一纸诉状将中兴通讯(0763.HK) 000063.Z告上法庭，该诉讼看起来可能给中兴致命重创，不过目前状况看起来并没有当初那麽差。

4月份，爱立信在英国起诉中兴通讯，外界对相关细节知之甚少。但诉讼有可能阻止中兴通讯在主要欧洲市场的销售。中兴通讯很快就予以回敬，在中国对爱立信提起诉讼。此後，两家公司在这个问题上双方基本沉默不语。

但是中国媒体近期报导，一名在北京参加活动的爱立信高管在回答提问时此事做了简短的评论，看起来整个事情仅仅是钱的问题。这是一个非常重要的分界线。企业提起此类诉讼时，除了钱的目的外，往往希望一箭双雕。

苹果(AAPL.O)等公司发起专利诉讼通常是为了迫使竞争对手停止产品生产。但更多情况下，一家企业提起诉讼通常是为了迫使另一家企业购买技术许可，支付专利费，爱立信与中兴通讯的纠纷似乎就属这种情况。

如果事实确实如此，我预计近期两家公司应该就能解决纠纷。当然，任何新的许可协议都有损中兴通讯，因低成本是它的主要优势之一。但从长远一些来看，中兴通讯可以在欧洲等地继续产品销售工作，继续与爱立信同台竞争，而非仅仅局限于法庭之上。

一句话：爱立信高管最近的表态暗示，爱立信与中兴通讯的官司仅仅属于授权许可与钱的问题，纠纷不久应该就能尘埃落定。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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