俄罗斯承认利比亚全国过渡委员会

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透莫斯科9月1日电---俄罗斯周四承认利比亚全国过渡委员会为利比亚合法权力机构，旨在提高俄罗斯在利比亚战後重建过程中的影响力，并保护俄在利比亚的经济利益。
俄罗斯外交部发表声明称：“俄罗斯联邦承认全国过渡委员会为利比亚当前合法权力机构，关注其宣布的改革项目，包括呼吁制定新宪法、举行大选以及组建政府等。”（完）
编译：张敏 发稿：王凤昌/王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。