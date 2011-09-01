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时事要闻 | 2011年 9月 1日 星期四 15:30 BJT

俄罗斯承认利比亚全国过渡委员会

路透莫斯科9月1日电---俄罗斯周四承认利比亚全国过渡委员会为利比亚合法权力机构，旨在提高俄罗斯在利比亚战後重建过程中的影响力，并保护俄在利比亚的经济利益。

俄罗斯外交部发表声明称：“俄罗斯联邦承认全国过渡委员会为利比亚当前合法权力机构，关注其宣布的改革项目，包括呼吁制定新宪法、举行大选以及组建政府等。”（完）

编译：张敏 发稿：王凤昌/王燕焜

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