美国拟向韩国出售全球鹰无人侦察机

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透华盛顿8月31日电（记者 Jim Wolf）---熟悉内情的两位消息人士称，美国政府已经向国会徵询意见，计划向韩国出售“全球鹰”无人侦察机及相关地面站。
上述消息人士称，政府向国会两院负责对外军售的外交事务委员会进行了简要说明。
目前尚无何时正式通知军售案的消息，以及整体交易金额的信息。
生产“全球鹰”无人侦察机的Northrop Grumman(NOC.N)称，韩国考虑采购四架RQ-4型“全球鹰”Block 30无人机。该机型能够搭载谍报、监视和侦查任务设备。
该公司的洛齐卡特（Gemma Loochkartt）周三在邮件中称，相关地面站也将包含在这宗交易中。她表示，如果今年能够签署政府间协议，可能在2014年和2015年交付韩方。
美国政府对上述消息不予置评，等待正式通知国会这宗军售案。将承担中介作用的美国空军，以及韩国驻美大使馆也没有对此做出评论。
洛奇卡特称。日本、新加坡和澳大利亚也有兴趣购买“全球鹰”无人机。
“全球鹰”无人机每架售价约为3,000万美元，不包括武器载荷。美国空军“全球鹰”项目负责人Rick Thomas中校称，美军拟在2015年用该战机替代冷战时代的U-2隐形间谍机。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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