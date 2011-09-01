铁矿石价格日益成为亚洲工业需求衡量指标

7月25日在澳大利亚拍到的一处铁矿。 REUTERS/Morag MacKinnon

* 缺乏投机让铁矿石成为更好的需求衡量指标

* 原材料价格主要受供需状况驱动

* 中国需求令铁矿石价格更坚韧

路透新加坡8月31日电---很快,铁矿石就可能成为中国等新兴市场上的主要经济指标,因为不存在投机泡沫,铁矿石可以比铜等工业金属更好的衡量需求情况.

由于钢铁用途几乎与铜一样广泛,从制造业、建筑业到电力行业,样样都离不开钢铁,因此从发展中经济体的铁矿石消耗量可以看出其工业是否在扩张,以及是否在西方出口市场疲弱之际遏制固定资产投资.

铁矿石价格主要由供需决定,反映了新兴经济体在欧美增长乏力之际的健康状况,包括最大买主中国和出口大国印度、巴西等.

花旗集团分析师Daniel Hynes估算,新兴市场占到了全球铁矿石需求的75%,其中又有90%为中国的需求.

铜和其它金属有很大一部分都被制成电子产品然後重新出口,而与之不同的是,中国消费的铁矿石几乎全部炼成钢铁,用在了桥梁、公路和房屋等固定资产.

Hynes称:"它就是构建中国经济的砖瓦...体现了这个国家的根本内需,而铜和其它金属的需求受出口的驱动更多一些."

参阅中国GDP与铁矿石、铜价对比,请点击(link.reuters.com/bah53s)

澳洲国民银行大宗商品分析师Ben Westmore认为,由于缺乏一个有影响的期货市场,铁矿石价格并不含有投机溢价,因而如实反映了供需基本面状况.

他补充道:"作为一个指标来用,它真的是不错."

铁矿石定价透明度增加,提升其作为需求指标的可靠性.2010年4月,该行业取消实行了40年的年度定价体系,改采更具灵活性的季度定价机制.

更为短期的定价机制也已应运而生,包括按月定价,因必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)等矿商看准现货价格攀升的机会加以利用,这进一步提高了定价透明度.铁矿石现货价2月中旬一度逼近每吨200美元,创纪录高位.

价格飙升的一大原因是中国.全球铁矿石海运量约三分之二是运往中国.随着今年国内钢铁日产量达到纪录最高,中国正尽可能多的进口铁矿石,因国内出产的铁矿石品质较低.

**铁矿石与铜**

中国是铜和铁矿石的主要消费者,但占全球铁矿石的份额更大,使得铁矿石对中国以外的利空压力有较强的抵抗力.

中国在全球铜市占30%以上的份额.

本月,由于美国信用评级被降和欧元区债务危机的影响,股市与大宗商品市场下挫,铁矿石现货价格却相对未受影响,而铜价则跌至八个月低点.

现货铁矿石8月上涨1.8%,而铜则下滑了7%左右.

"最近几周我们的最大疑问是,基本面发生了什麽变化.股市受挫,而上市交易的大宗商品也面临巨大压力,"麦格理证券驻上海分析师Graeme Train表示.

"但我们看到铁矿石价格保持坚挺,因此,大宗商品的实质需求与一个月以前一样多."

Train表示,由于上市交易商品的投机因素在市况波动剧烈的时候变得更加突出,因此铁矿石和煤等非上市交易商品就成了实质需求的较好指标.

例如,分析师指出,铜价目前高于每吨9,000美元,远高于2008年全球金融危机期间创下低点的三倍,也远高于实质需求所支持的合理水平.

对于急需钢材支持城市化进程的发展中经济体来说,铁矿石可能是更加合适的需求指标.而对于发达经济体,铜和其它基本金属可能仍然是较好的指标.

"但大家都知道欧美经济体的疲弱程度,因此我认为目前铁矿石这种与中国联系更紧密的指标更加重要,尤其是如果你身处亚洲地区的话,"澳洲国民银行的分析师Westmore表示.

**免受投机影响的特性难以持久?**

但随着其衍生品市场日益受到关注,铁矿石免于投机因素影响这一特性可能难以持久.

7月铁矿石互换成交量飙升至逾400万吨的历史高位,在印度和新加坡提供期货合约交易的交易所,成交量也持续上升.

但铁矿石衍生品市场依然处于萌芽阶段,全球首家铁矿石期货市场也只是今年1月才在印度开张.瑞士信贷银行CSGN.VX和德意志银行(DBKGn.DE)推出铁矿石互换市场的时间在2008年.

分析师指出,开展铁矿石互换和期货交易的主要是生产商和消费者,而不是投资客,这意味着与其他大宗商品相比,铁矿石吸引的投机兴趣仍小得多.

Capital Economics分析师Vishnu Varathan指出,更好的全球或工业需求指标,应该是包括铁矿石在内的一篮子大宗商品.

"这一构想就是,关注几个指标,然後用一些放之全球皆准的认知来加以解释."

"过度依赖任何一个指标总是危险的--这有点像三个盲人摸象,"Varathan指出.(完)