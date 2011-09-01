质检总局质疑丰田汽车缺陷导致致命事故--报告

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京9月1日电---丰田汽车人士周四表示，公司正在努力确定是否是丰田汽车的缺陷导致了今年上半年中国境内多宗致命事故，具体事故数字未披露。
中新社周三稍晚报导，中国国家质检总局在一份报告中质疑丰田车型质量问题。
中新社称，国家质检总局新闻发言人李元平没有提供上述事件的详细情况，但暗示丰田凯美瑞（Camry）、锐志（Reiz）、普拉多（Prado）等车型存在刹车和传动轴缺陷。
该报告并未说明具体发生了多少起事故或死伤人数。
路透目前未能联系到国家质检总局人士。
报告指出，2006年，丰田召回部分普拉多车型，解决传动轴缺陷，但没有召回任何市面流行的锐志和凯美瑞车型。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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