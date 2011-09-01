至2015年亚洲百万富豪将再增加166万人--报告

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透香港8月31日电---据瑞士宝盛银行周三公布的一份报告，随着中国与印度延续“造富工厂”地位，到2015年亚洲百万富豪(以美元计)人数将再增166万人，总数达到282万人。
报告预计，在截至2015年的五年中，这些高净值个人（HNI）的财富总额几乎会增加两倍，达到15.8万亿美元。“高净值个人”的界定为可投资资产在100万美元及其以上者。
仅中国一个国家就将容纳亚洲接近半数的百万富翁，这些人的财富总额达8.8万亿美元。目前，中国高净值个人有50.2万人，可投资资产总数为2.6万亿美元。
印度到2015年时百万富翁人数将增加一倍多，总数达到40.3万人，印度尼西亚富豪人数增速最快，增幅达到25%，届时人数增加至9.9万人。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。