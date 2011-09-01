1日盘後分析：PMI止跌难提振A股

今日是9月份首个交易日，A股市场并未迎来开门红，而是延续了8月份疲弱的走势，全天呈现弱势震荡整理态势。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日是9月份首个交易日，A股市场并未迎来开门红，而是延续了8月份疲弱的走势，全天呈现弱势震荡整理态势。

尽管今日官方公布8月份PMI数据止跌回升，但是市场反应较为平淡，早盘沪综指一度冲上5日均线，但是受限于量能低迷以及资金面压力，同时权重股整体表现欠佳，最终导致股指震荡回落，尾盘沪综指报收于2556.04点，下跌0.44%。

今日公布的8月官方制造业采购经理人指数(PMI)终止连续四月下滑趋势,，回升至50.9。同时公布的汇丰国8月PMI终值亦脱离28个月低点後回升至49.9。

数据显示， PMI止跌微升，为中国经济回稳注入信心，同时在一定程度上缓解了市场对经济硬着陆的忧虑，不过全球过剩流动性及大宗商品价格上涨，令通胀阴霾挥之不去，预计紧缩调控仍难言放松。

对于A股9月走势，笔者认为，由于政策松动预期落空，政策面与资金面均不支持低估值周期股走强，短期来看A股仍缺乏走强基础，反复震荡格局难以改变。

一方面，短期内紧缩政策难以放松。今日PMI数据止跌微升显示中国经济仍较为平稳，这给了管理层在经济结构性调整中较为充分的时间，同时温家宝总理对宏观经济的最新表态，再次重申了稳物价仍是宏观调控的首要任务，尽管外需不振对中国经济构成危险，但是中国经济增长放缓并未显现出过多的担忧。

另一方面，近期市场负面消息众多，其中对市场冲击最大的无疑是有关三类保证金纳入存款准备金范畴的消息。从目前走势看，大盘并未完全消化其负面影响，存准基数扩大实行後，不仅对银行股造成负面冲击，同时也使得下半年整个市场资金面或将面临相对紧张的收缩状态。

此外，目前半年报披露接近尾声，从已经公布的中报显示，A股上市公司盈利增逾两成，业绩增长势头较去年有所放缓，业绩风险的增加对市场整体估值中枢的下移可能产生一定的影响。

不过，从估值上看，目前全部A股静态市盈率为16.98倍，而当前沪深300指数的静态市盈率仅为13.37倍，均接近历史底部区域，同时由于主板公司业绩增长维持稳定势头，权重股处于较低估值区域，这无疑将封住股指的下跌空间。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。