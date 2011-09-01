国美电器望尽快注入黄光裕拥有店铺

* 国美未来三年将每年展店260家

* 政策严格执行保障房计划,有利家电业

* 公司希望尽快注入创始人店铺

* 贝恩现时无意出售国美持股

记者 郭经伟/李珊珊

路透香港9月1日电---中国第二大家电用品分销商--国美电器(0493.HK)将加速追赶业内龙头苏宁电器(002024.SZ).该公司计划未来三年将每年展店260家,并尽快完成合并创始人黄光裕所拥有的店面,以持续抓住中国内需增长的机遇.

尽管政策试图为中国火热的房地产市场降温,但国美电器主席张大中周四在接受路透专访时指出,国家严格执行保障房的兴建,此类住房对于家电产品需求较大,政策上仍有利于行业发展.

"经济保障房是立即入住,这种房子要配套家电,会立即兑现,对家用电器分销商来说有极大的促进.对未来发展,有一个大蛋糕在那里."今年3月上任的张大中说.

除了开展新店外,国美还表示,已向有关单位申请将黄光裕时拥有的国美店铺以及大中电器的店铺注入上市公司资产.

"公司一定在推动非上市(店铺注入)这件事,"国美代理首席财务官方巍称,"我们已经提出申请,主要取决于政府的审批,没有时间表,....公司来说尽快愈好."

由创始人黄光裕所持有的国美店面为493家,加上大中电器的59家,分析师表示,销售网点的分布对家电分销对极为重要,上市公司一旦获得这些资产注入,将有助进一步深耕这块市场.

一位不具名的投行分析师说,"加上黄光裕和大中的这些店面,国美(店铺数)跟苏宁电器已经差不多,对于top line(销售数字)会有显着的帮助."

至6月底,在上市公司国美之下共有938家门店;竞争对手苏宁电器则是有将近1,500家.

**贝恩现时无意出售国美**

因展店及改善门店效益双管齐下,国美电器上半年交出按年增三成的净利成绩,基本符合市场预期.而在全年开店目标料可完成下,公司今年主要目标将是拓展二级城市以及电子商务.

不过,近期市场更感兴趣的话题在于国美与其第二大单一股东--贝恩投资(Bain Capital)的关系究竟如何,本周稍早就有本地媒体报导称贝恩已委托摩根士丹利就出售国美股份进行"试盘".

对此,国美的张大中以及贝恩投资派任在国美的非执行董事竺稼异口同声地否认贝恩有意出售持股,张大中并重申双方关系良好.

竺稼在另一场专访中向路透说,"(报导)完全不是事实,我们没有跟任何一家投行谈论出售国美的事,也没有任何立即计划(immediate plan)退出国美."

张大中也表示,贝恩也从未向国美提过要出售持股.

曾一度登上中国胡润百富榜榜首的黄光裕,2008年底因涉嫌经济犯罪而被中国当局调查,翌年1月他辞去国美董事职务并终止主席的身份,由陈晓掌帅印.

在陈晓的引荐下,贝恩在2009年以4.20亿美元可转换公司债形式进入国美.去年5月,黄光裕被内地法院判14年有期徒刑锒铛入狱後,身为国美大股东的他,透过亲信"遥控"国美的一举一动,与陈晓关系紧张,最终导致陈晓在3月下台.此後,市场对于贝恩的动向十分关注.

本地时间15:18,国美股价涨1.2%至3.38港元,稍早一度大涨7.49%至3.59港元;大盘恒生指数则涨0.84%.(完)