推测：日本央行料维持货币政策不变

* 事件:日本央行政策会议

* 时间:9月6-7日,政策决定将在9月7日0330-0500GMT公布

* 指标利率预料将持稳于0-0.1%

* 除非美国数据触发日圆上涨,否则不太可能推出新的宽松措施

路透东京9月1日电---日本央行在下周会议上预料不会放宽货币政策,因为日圆回落而且日股保持韧性,因此央行所剩不多的刺激经济手段将得以保留不用.

日本央行并未放松警惕.如果周五公布的美国就业数据将美元推至远低于上月创下的历史低位,又引发股市卖压,那麽日本央行或许会选择连续第二个月放松政策立场.

否则,10月之前日本央行料将按兵不动,待取得更多线索以判断经济面临的风险,是否升高至迫使央行调整预估值的程度.央行目前的预估是经济将在秋季恢复温和成长,从3月11日的强震、海啸与核危机引起的衰退中复苏.

以下是政策会议几种可能的结果:

**维持政策不变**

可能性:非常高

日本央行维持经济复苏的预期,但认为全球放缓以及日圆顽强持坚,提高了日本经济无法达到预估的可能性,国内工业生产已受到影响.

不过,继上月放宽政策後,日本央行认为已采取措施对抗上述风险,倘若市场保持平静,央行将维持政策不变.

日本央行有很好的理由保留即将耗尽的政策手段.美联储已经表示将在9月扩大货币刺激措施,这可能再度推高日圆,损伤已因全球需求放缓而减弱的出口.

政治上要求央行采取行动的压力下月也可能增加,届时在新首相野田佳彦的领导下,将就如何筹集震後重建资金展开讨论.

这些因素将增加日本央行等到10月再放宽政策的可能性,而不是现在就采取行动.

市场反应:除非日本央行总裁白川方明在会後的新闻发布会上暗示,很可能在下次会议上放宽货币政策,否则市场的反应可能很有限.

**通过提高资产购买规模放宽政策**

可能性:较不可能

部分央行官员怀疑日本经济是否会在秋天复苏,他们担心全球经济放缓的程度可能比原先预期的严重.

因此日本央行决定迅速反制威胁脆弱经济的负面市场波动.也就是说,如果美国周五公布的就业报告,将日圆/美元推升至远高于上月所及的纪录高点75.95,日央行就可能采取行动.

但只有当日圆大幅升值,且停留在纪录高位的时间长到足以重创日股时,放松政策才会成为央行认真考虑的选项.

如果央行真要放宽政策,将增加资产购买规模,另增5万亿日圆,其中多数用于购买政府债券和上市交易基金(ETF).

市场反应:债券收益率和日圆可能下跌,但股价或能升高,不过影响将为时不久.

**重返全面量化宽松**

可能性:极不可能

日本央行将买进政府公债和其他民间债券的资产购买计划视为主要的货币政策工具.但央行或许只能再将规模扩大一到两次,因为再买进多少风险资产是受到限制的,以免损及央行的资产负债表.

因此央行考虑其它手段.日本央行不会回头采用针对储备金的旧式量化宽松政策,但可能会考虑积极买进政府公债,例如接受存续期更长的债券,或者大幅增加买进规模.

这个可能性很低,不过倘若年末日本遭受更严重的经济衰退,上述可能性就高了.

市场反应:若意外动用这一举措,将打压债券收益率和日圆.(完)