2015年非洲以人民币结算的贸易或达1,000亿美元--标准银行

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透北京9月1日电---南非标准银行(SBKJ.J)最新发布的研究报告称,随着人民币国际化的稳步推进,到2015年,中非贸易中至少有40%,即1,000亿美元将使用人民币结算,这一数字接近2010年的中非贸易总额.
报告称,同期至少有100亿美元的中国对非投资也将以人民币结算.在人民币国际化的过程中,非洲可以帮助中国实现质的飞跃;非洲国家应当把握并充分利用中国的政策轨迹.
"中国企业将继续'走出去',而非洲同其他市场相比,为中国企业提供了一个新的机遇--用人民币走出去."报告的作者、标准银行常驻北京的经济学家史杰文(Jeremy Stevens)说.
他表示,人民币国际化对非洲而言的主要好处之一,是在很大程度上将降低进出口商的融资和交易成本.
报告称,针对那些大量从中国进口的非洲国家、地区性大国以及具有成熟金融市场的非洲合作夥伴,中国将有所作为--首先是尼日利亚和南非,接着是肯尼亚,然後是安哥拉和加纳.
报告认为,在人民币国际化以及人民币在非洲的应用过程中,非洲的金融机构将起到非常关键的促进作用,特别是那些在全非洲拥有广泛影响的金融机构.在货币市场中,将会有对于短期人民币信贷能力以及定期和活期帐户的需求.
标准银行估计,约有1,500家中国企业在17个非洲国家运营.(完)
--发稿 谢衡; 审校 曾祥进
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