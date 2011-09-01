中国员工最有可能称病休假--调查

路透纽约9月1日电---一项研究显示，中国和印度雇员更有可能谎称身体不适逃避工作，该比例明显高于法国和墨西哥雇员。

Kronos全球缺勤调查7月进行了在线调查，于本周公布的调查结果表明，来自带薪休假天数较多国家的受访者，较公共假期较少国家的雇员，明显较少编造生病借口逃避工作。

劳动力研究所进行的Harris互动调查访问了大约9,500名雇员，其中约有三分之二的受访者目前受雇为全职或兼职工作，受访者被问及是否曾经在实际上没有生病的时候谎称身体不适。

近四分之三或71%的中国受访者表示曾经有过，给出相同答案的印度受访者占62%。

类似情况在法国雇员中的比例仅有16%，在墨西哥为38%。

劳动力研究所主管马洛尼（Joyce Maroney）称此结果堪称完美。该研究所是人力管理方案公司Kronos设立的研究机构。

马洛尼指出，法国是全球法定强制年假政策领先的国家之一，每年至少有30天带薪年假。

“ 相比之下，印度和中国的最低年休假最少，印度给雇员的年休假为12天，中国仅有10天。”马洛尼说道。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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