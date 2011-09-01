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时事要闻 | 2011年 9月 1日 星期四 17:34 BJT

卡扎菲或藏身沙漠小镇班尼瓦里--利比亚反对派

路透的黎波里9月1日电---利比亚临时委员会一名军方高官称，卡扎菲可能藏在沙漠小镇班尼瓦里（Bani Walid），此地在首都的黎波里东南大约150公里处。

的黎波里军事行动室协调官员Abdel Majid告诉路透：“我们信任的人”透露，反抗力量攻陷的黎波里三天后，卡扎菲携儿子赛义夫、情报负责人Abdullah al-Senoussi逃到了那里。（完）

编译：张敏　发稿：王燕焜

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