卡扎菲或藏身沙漠小镇班尼瓦里--利比亚反对派

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透的黎波里9月1日电---利比亚临时委员会一名军方高官称，卡扎菲可能藏在沙漠小镇班尼瓦里（Bani Walid），此地在首都的黎波里东南大约150公里处。
的黎波里军事行动室协调官员Abdel Majid告诉路透：“我们信任的人”透露，反抗力量攻陷的黎波里三天后，卡扎菲携儿子赛义夫、情报负责人Abdullah al-Senoussi逃到了那里。（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。