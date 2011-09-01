* 人民币兑美元收盘小跌,但整体仍未脱离盘整格局

* 欧洲经济忧虑推升美元

* 市场继续等待美国公布制造和就业数据

路透上海9月1日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周四即期汇价小幅收跌,但整体仍未脱离盘整格局.尽管海外美元连续反弹,但人民币中间价始终持稳于6.3850附近,令到汇价进退两难.投资者期望今明两日公布的美国制造和就业数据能为市场提供一些指引.

不过交易员也表示,短期内美国经济数据表现出来的宏观经济运行都将是一种反复状态,即便此次就业数据优于预期,恐也无法完全打消投资者对于第三轮量化宽松举措(QE3)的臆测,人民币中期升值压力仍存.

上海一位银行交易员说,"下午美元涨了,欧洲那边公布的数据不是很好,所以人民币比上午多跌了一些."

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3813 6.3785 6.3833 6.3859 6.3867 *6.3782

注: *表示创2005年汇改以来新高

"本来美元反弹,中间价就应该回调的,但央行没有调,这说明市场还是倾向于人民升值多一些."上海一银行交易员说,"但只要中间价没有突破6.38,那就还是盘整,一旦突破,可能又有一波升值."

他表示,市场对美联储推出新经济刺激举措的预期一直存在,经济数据的好坏只可能是提高或者降低这种可能性,但无法完全打消市场的顾虑.

美联储主席伯南克上周五表示,美联储已下调了对未来几个季度的成长预期,且美联储9月会议将从一天增至两日,以考虑提供进一步货币刺激的工具和其他问题.

东京汇市瑞郎周四守住上日涨幅,此前一名政府高官对于瑞士不得不面临瑞郎强势的讲话,令瑞郎走升.商品货币下跌,此前巴西意外下调利率,并指称原因在于对全球经济的忧虑.

欧元兑美元走软,因针对支离破碎的欧元区如何解决债务危机的忧虑萦绕不去.但上周低位1.4320美元附近的支撑力道目前看起来相当强劲,许多市场人士正静候美国制造业及就业数据.[FRX/CN]

以下为北京时间17:02,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2750/90 6.2750

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3525/55 6.3560

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水-449点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3364元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)