民生银行称获准发行A股可转债及增发H股

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透香港9月1日电---中国第七大上市银行--民生银行(1988.HK)(600016.SS)周四称,获中国银监会批复,原则同意该行发行A股可转债及增发H股.
民生银行此前宣布修改再融资方案,放弃定向增发A股,改为发行200亿元人民币可转债和增发不超过16.51亿股H股.再融资总规模或达300亿元,较此前方案大幅提高.
民生银行H股周四升1.24%至6.55港元,大盘恒生指数微涨0.25%;A股则下跌0.17%至5.98元人民币.(完)
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--记者 陈敏; 审校 林高丽
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