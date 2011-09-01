版本:
中国
中国财经 | 2011年 9月 1日 星期四 18:37 BJT

民生银行称获准发行A股可转债及增发H股

路透香港9月1日电---中国第七大上市银行--民生银行(1988.HK)(600016.SS)周四称,获中国银监会批复,原则同意该行发行A股可转债及增发H股.

民生银行此前宣布修改再融资方案,放弃定向增发A股,改为发行200亿元人民币可转债和增发不超过16.51亿股H股.再融资总规模或达300亿元,较此前方案大幅提高.

民生银行H股周四升1.24%至6.55港元,大盘恒生指数微涨0.25%;A股则下跌0.17%至5.98元人民币.(完)

浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)

--记者 陈敏; 审校 林高丽

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐