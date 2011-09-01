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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 1日 星期四 18:49 BJT

皇马将中场加戈租借给罗马

西甲豪门皇家马德里周三发表声明称，已将阿根廷中场加戈租借给罗马。穆里尼奥上赛季执掌教鞭後，25岁的加戈在西甲中仅出场四次。皇马2007年1月份从博卡青年队签下加戈，转会费2,000万欧元。图中身穿白色球衣者为加戈。路透

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