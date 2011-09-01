国米签下弗兰与萨拉特

国米周三赶在转会期关闭前最後一刻完成与萨拉特和弗兰的签约。国米从拉齐奥租借萨拉特一年，同时完成了从马竞引入乌拉圭前锋弗兰的交易。国米主席莫拉蒂在俱乐部官网说：“我认为我们有强大的阵容，一些新的球员必定会带来的新的刺激。”图为萨拉特路透