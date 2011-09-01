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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 1日 星期四 18:47 BJT

国家队大门为特维斯敞开--主帅

特维斯因身体不适未能参加阿根廷队将在亚洲进行的友谊赛，但阿根廷主帅萨贝拉周三表示，国家队对这位曼联射手敞开大门。与委内瑞拉的友谊赛周五开赛在即，萨贝拉面对媒体表示，准备接纳身体状况改善很多的特维斯。周五的友谊赛是萨贝拉接过阿根廷队教鞭以来的第一场比赛。路透

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