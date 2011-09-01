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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 1日 星期四 18:47 BJT

大威宣布因病退出美网

前美网女单冠军、美国名将大威廉姆斯周三宣布退出今年美网争夺，起因是她罹患一种自体免疫性疾病。这位前世界排名第一的选手在第二轮对阵利斯基的比赛前宣布退赛，她发布声明解释了目前的健康状况，称“最近一直受自体免疫性疾病口眼干燥综合症影响，精力不足，有疲惫感，关节疼痛。”路透

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