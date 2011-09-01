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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 1日 星期四 18:47 BJT

穆雷美网首秀完胜

周三在美网公开赛男单赛场，赛会四号种子、英国名将穆雷以7-6 6-2 6-3完胜印度选手德瓦尔曼，继续向个人首个大满贯冠军进军。穆雷首盘慢热，但後来渐入状态，最终以近两个半小时结束战斗。他赛後表示自己“可以打得更好，这才是最重要的。”路透

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