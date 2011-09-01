数家投行已与菲亚特接洽 拟推动法拉利在香港IPO--消息

调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
路透香港9月1日电---多位知情人士对路透表示,过去几周已有数家投行与意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI接洽,提议将跑车制造商法拉利(Ferrari)在香港证交所上市.
分析师估计,这桩潜在的首次公开发行(IPO)对法拉利的估值将高达63亿美元.该交易或有助于菲亚特获得融资,以偿付约50亿欧元(72亿美元)的债务,并提升该公司股票的估值.
"菲亚特尚未决定进行这项IPO,但其肯定在与银行讨论此事,"一位消息人士表示,但其要求匿名,因该讨论并不公开.
四位消息人士表示,已举行过数次会议,未来数周计划再举行几次磋商,以推动对这项潜在IPO的支持.
在被问及是否已与银行就法拉利上市事宜举行会谈时,菲亚特一位发言人拒绝置评.但他提及菲亚特执行长Sergio Marchionne所说的话,即法拉利IPO一事暂时"还未列入议事日程".过去数月间,该表态已被重复多次.
去年,菲亚特表示,正在考虑将法拉利的IPO作为战略性选项,从那以後,有关揣测就开始升温.尽管如此,法拉利公司董事长Luca Cordero de Montezemolo和菲亚特的Marchionne近期都寻求淡化有关交易的可能.
"有关情况比你所想的更加真实,"另一位已与菲亚特接洽过的银行业人士称.(完)
--编译 丁琦;审校 隋芬/侯向明
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