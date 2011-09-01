白宫大幅下调经济增长预估 彰显政府面临艰巨挑战

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
* 在年中预算评估中下调经济增长和赤字预估
* 2011年平均失业率料为9.1%,2012料为9.0%
* 2011年经济料增长1.7%,2012和2013年增长率料分别为1.7%和3.5%
* 2012年预算赤字与GDP之比料降至6.1%
路透华盛顿9月1日电---美国总统奥巴马周四大幅下调美国经济成长预估,凸显其在刺激经济更有力复苏和创造更多就业方面承受的艰巨挑战.
奥巴马在年度中期预算评估中预计,2012年大选年的平均失业率料为9%.他将在9月8日就促进就业及经济增长的计划发表重要演讲.
白宫预算主管Jack Lew在电话会议上对记者称:"对经济的预期清楚表明,短期内确实需要刺激经济增长并使之走上持续更快增长的道路."
奥巴马必须让选民相信其政策正在发挥作用,以保住总统职位,但在夏季股市大跌和一系列凸显经济衰退风险的数据出炉後,他掌控经济的能力正遭受越来越多的质疑.
"他需要为选举好好谋划,令选举焦点落到未来而非现在."华盛顿智库Third Way的政治分析师Jim Kessler说道.他怀疑奥巴马并没有太多力量在2012年前提振经济成长.
白宫在年中评估中对奥巴马下周国会讲话的内容做出些许暗示.白宫称,届时他可能提出针对中产家庭的减税政策,基础设施建设支出,以及长期失业救济等多项提议.
**不会二次衰退**
白宫2月发布成长预估後经济明显放缓,在政府6月中期评估维持预期不变之後,情况又进一步恶化.
因此,白宫基于近几周情况调整了经济预估.最新预测是,今年国内生产总值(GDP)料增长1.7%,2012年料成长2.6%,而2月时的预估分别是增长2.7%和增长3.6%.
但经济展望更加黯淡,未对预期赤字产生太大影响.而到 2015年,经济增长率料重回4%以上.
白宫表示,2012年预算赤字与GDP之比料将降至6.1%,今年预计为8.8%.
但批评人士表示怀疑,并称长期预估过于乐观.
周四发布的最新经济数据,像最近一系列数据那样暗示美国经济仍增长缓慢,带来了可避免衰退的希望.
白宫预计,今年平均失业率料为9.1%,2012年料为9.0%.7月数据显示该月失业率为9.1%,预计周五公布的8月失业率仍将与之持平.
"尽管近期遭遇挫折,但政府预计未来数月和数年里,经济将加快增长,"白宫称,"大幅复苏的潜能是存在的,"指出经济有充沛的产能可以增加产出.(完)
--编译 程琳;审校 张荻
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