白宫大幅下调经济增长预估 彰显政府面临艰巨挑战

* 在年中预算评估中下调经济增长和赤字预估

* 2011年平均失业率料为9.1%,2012料为9.0%

* 2011年经济料增长1.7%,2012和2013年增长率料分别为1.7%和3.5%

* 2012年预算赤字与GDP之比料降至6.1%

路透华盛顿9月1日电---美国总统奥巴马周四大幅下调美国经济成长预估,凸显其在刺激经济更有力复苏和创造更多就业方面承受的艰巨挑战.

奥巴马在年度中期预算评估中预计,2012年大选年的平均失业率料为9%.他将在9月8日就促进就业及经济增长的计划发表重要演讲.

白宫预算主管Jack Lew在电话会议上对记者称:"对经济的预期清楚表明,短期内确实需要刺激经济增长并使之走上持续更快增长的道路."

奥巴马必须让选民相信其政策正在发挥作用,以保住总统职位,但在夏季股市大跌和一系列凸显经济衰退风险的数据出炉後,他掌控经济的能力正遭受越来越多的质疑.

"他需要为选举好好谋划,令选举焦点落到未来而非现在."华盛顿智库Third Way的政治分析师Jim Kessler说道.他怀疑奥巴马并没有太多力量在2012年前提振经济成长.

白宫在年中评估中对奥巴马下周国会讲话的内容做出些许暗示.白宫称,届时他可能提出针对中产家庭的减税政策,基础设施建设支出,以及长期失业救济等多项提议.

**不会二次衰退**

白宫2月发布成长预估後经济明显放缓,在政府6月中期评估维持预期不变之後,情况又进一步恶化.

因此,白宫基于近几周情况调整了经济预估.最新预测是,今年国内生产总值(GDP)料增长1.7%,2012年料成长2.6%,而2月时的预估分别是增长2.7%和增长3.6%.

但经济展望更加黯淡,未对预期赤字产生太大影响.而到 2015年,经济增长率料重回4%以上.

白宫表示,2012年预算赤字与GDP之比料将降至6.1%,今年预计为8.8%.

但批评人士表示怀疑,并称长期预估过于乐观.

周四发布的最新经济数据,像最近一系列数据那样暗示美国经济仍增长缓慢,带来了可避免衰退的希望.

白宫预计,今年平均失业率料为9.1%,2012年料为9.0%.7月数据显示该月失业率为9.1%,预计周五公布的8月失业率仍将与之持平.

"尽管近期遭遇挫折,但政府预计未来数月和数年里,经济将加快增长,"白宫称,"大幅复苏的潜能是存在的,"指出经济有充沛的产能可以增加产出.(完)

--编译 程琳;审校 张荻

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