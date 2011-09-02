美国8月汽车销售强劲

* 8月汽车销售较上年同期增长近8%

* 通用汽车销售同比猛增18%,但低于一些分析师预期

* 日产销售增长19%,大众增10%,克莱斯勒激增31%

* 本田和丰田市场份额下降,地震导致库存不足

* 通用汽车股价挫跌4.2%,福特股票跌1%

路透底特律9月1日电---美国8月汽车销售较上月略微增长,市场原本预期在这个多事之月,汽车销售会有所放缓.

底特律的主要汽车厂商8月销售较上年同期录得双位百分数的增长,得益于雪佛兰克鲁兹(Cruze)等新款小型轿车,以及福特Escape等更节油的运动型多功能车(运动休旅车,SUV)销售强劲.

但通用汽车(GM.N)和福特(F.N)股票双双收跌,分析师警告称,底特律三大汽车巨头未来数月可能不会这麽顺利,因其主要的日本竞争对手正努力收复失地.

本田汽车(7267.T)和丰田汽车(7203.T)是8月销售的大输家,源于日本3月地震导致库存空虚.丰田8月在美国的销量下滑13%,本田更锐减24%.

多位高管人士称,汽车行业的销售情况表明,在经济存在严重不确定性之际,大件商品的购买需求保持稳定,这令人感到鼓舞.(浏览美国8月轻型汽车销售图表,请点击:r.reuters.com/ceq53s)

然而一些分析师谨慎表示,若今年剩馀时间需求平平的话,汽车行业将面临困境.

通用汽车报告销量较上年同期增长18%.福特销量同比上升11%.克莱斯勒8月销量创四年来同期最佳水准,大增31%.

保险公司Nationwide首席分析师Paul Ballew称,"汽车销售数据令人欣慰.此处传达着我们并未面临二次衰退的信号,但另一方面,也没有全力冲刺.汽车行业前进很慢."

通用周四收低4.2%,报23.03美元.福特收低2.4%,报10.85美元.

日产汽车(7201.T)销量上升19%.大众(福斯)汽车(VOWG.DE)销量上涨10%.

由于丰田销售放缓,菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI旗下克莱斯勒借机超越丰田,8月在美国市场销量名列第三.

美国8月消费者信心下滑,因更多美国民众忧虑经济或重现衰退.这个月一开始政府就对举债上限协议争执不休,并且股市大跌.

"我们认为,消费者很谨慎.是的,这麽看没错.不过他们也没有节衣缩食,"通用美国销售主管Don Johnson称,"(但)必须注意的是,按以往标准来看,目前汽车销售水平非常低."

**危险游戏**

Ballew称,近几个月来丰田和本田汽车销量下降,令美国厂商从中获益,不过今年馀下时间内,随着丰田增加产量和开展新的折扣优惠活动,局势将出现改变.

摩根士丹利分析师Adam Jonas也表示,投资者料有可能日益担忧在面临美国经济风险的情况下,通用没有及时控制住产量.

"市场可能担心通用在与宏观环境进行'危险游戏',若市场反弹程度并不符合其预期,通用料面对大幅削减产量和/或打折促销的问题,"Jonas在一份报告中称.

月底的Irene飓风袭击了东海岸,而此时通常是汽车销售的关键时段.汽车产业追踪机构Edmunds.com预计,风暴造成约10,000辆汽车销售损失.

通用汽车预计,8月汽车销量因此减少约1,000辆.

日产汽车则估计风暴造成主流车型和英菲尼迪品牌汽车销量减少约3,300辆,因相对而言,该公司对东北部地区依赖较重.

美国8月汽车销售较上年同期增长近8%,较7月增长1%.调整後的8月汽车销售年率为1,212万辆.

分析师称,汽车厂商8月促销支出与前月持平.

有分析预计未来几个月折扣幅度将加大,因日本汽车厂商库存增加,并寻求重夺在美国市场失去的份额.(完)

--编译 肖群英/王翔琼/洪曦;审校 郑茵/程琳/张荻

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