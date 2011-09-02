2日盘前分析：後市难改弱势震荡

昨日是9月第一个交易日，沪深股市震荡走低，未能实现9月开门红。市场量能明显不足，沪市成交金额不足600亿元，再次创下年内新低，显示投资者做多热情不高，大部分板块均出现弱势调整，资金出逃迹象明显。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日是9月第一个交易日，沪深股市震荡走低，未能实现9月开门红。市场量能明显不足，沪市成交金额不足600亿元，再次创下年内新低，显示投资者做多热情不高，大部分板块均出现弱势调整，资金出逃迹象明显。

笔者认为，短期A股受制于资金预期、政策预期以及业绩预期的变化，政策面与资金面均不支持低估值周期股走强，短期来看A股仍缺乏走强基础，仍然处于震荡寻底筑底阶段。

一方面，从近期管理层表态来看，稳定调控方向仍是主基调。8月制造业采购经理人指数（PMI）环比上升0.2个百分点，表明经济增长没有出现大的滑坡，短期紧缩政策转向的概率不大。

另一方面，从中报披露的业绩来看，整体并没有出现大的亮点。A股上市公司盈利增逾两成，业绩增长势头较去年有所放缓，业绩风险的增加对市场整体估值中枢的下移可能产生一定的影响。

操作上，基于市场整体弱势的判断，建议投资者严格控制仓位。短期内盲目操作所面临的个股风险较大。

消息面，中国证监会主席助理姜洋9月1日表示，要加快场外市场建设步伐，研究探索符合我国国情的场外市场制度安排，满足多元化投融资需求。大力发展债券市场，逐步推动建设集中监管、统一互联的债券市场，扩大债券市场规模。

另外，2011第19届中国国际金融展9月1日在北京展览馆开幕。本届展会以“创新融合、稳健提升”为主题，设有“金融技术暨设备展”和“金融服务展”两大展览平台，吸引国内外近300家相关机构参展。展会同期还举办“中国金融发展论坛”、“中国金融科技大会”等活动。（完）

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