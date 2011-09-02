中国股市盘前看点--9月2日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国8月非农就业报告.

--欧元区7月生产者物价指数(PPI).

**宏观经济及政策面**

--央行副行长马德伦指出,全球通胀压力持续加大,国际金融危机的深层次影响尚未消除,全球经济结构性矛盾仍然突出.

--央行行长助理李东荣表示,当前保持物价总水平基本稳定的有利因素逐渐增多,居民消费价格涨幅有望保持在可控范围内.

--权威人士透露,国内证券交易所拟在不远的将来,把融券做空机制引入上市交易基金(ETF)产品,以提升交易的便捷性,丰富ETF产品的交易功能,并间接实现T+0交易.

--据透露,中、农、工、建四大国有银行同业交流数据显示,截至8月29日,四大国有银行8月新增贷款1,400多亿元人民币,远低于此前2个月2,000亿左右的平均增幅.

**重点行业和公司**

--中钢协党委副书记罗冰生预计,下半年中国钢铁产量将会放缓,产品生产结构矛盾更突出,钢铁企业将面临更大的资金压力,而钢铁企业生产高成本仍将继续.

--国家电监会发布报告认为,中国发电装机总体充裕,但各地平衡情况不一,其中东北、西北地区发电装机容量明显富馀,华东、华北相对紧张,需加强跨省区电力资源配置.

--工业和信息化部发布数据显示,今年1-7月,中国电子信息规模以上制造业增加值增长14.8%,高出工业平均增速0.5个百分点;投资规模超过去年前10个月水平.截至7月底,电子信息产品进出口总额达到6,253亿美元,同比增长15.2%.

--民生银行(1988.HK)(600016.SS)称,获中国银监会批复,原则同意该行发行A股可转债及增发H股.

--长城汽车(2333.HK)不超过3.04亿股A股今起招股.

**海外动向**

--美国股市收挫,结束四日连涨,三大股指跌幅都超过1%,因投资者在关键的非农就业报告公布前转趋谨慎,预计该数据将加剧对经济再陷衰退的担忧.道琼工业指数收跌119.96点,或1.03%,报11,493.57.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指料将测试2,500点支撑位.(完)

--整理 冉莹; 审校 乔艳红

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