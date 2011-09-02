美国8月非农就业数据出炉在即 投资者以看多为主

* CRT发现计划追高买入公债的投资者为2009年8月来最多

* RBS发现准备逢低承接的投资者为2010年8月来最多

* 非农就业报告或决定下一次FOMC动向

路透纽约9月1日电---两家债市交易商在周五美国劳工部就业报告出炉前对客户进行的调查显示,大多数客户预期报告公布後美国公债收益率(殖利率)将下跌,一些客户称,如果是这样,尽管价格上涨,他们仍会购买更多美国公债.

苏格兰皇家银行证券(RBS)及CRT Capital Group的调查结果都显示,两家公司的客户中,计划在就业报告出炉後购入美国公债的客户数量多于往常.

RBS报告称,在回复者中,打算在公债价格疲软时出售手中美国公债的客户为2010年8月以来最少.

劳工部将于1230GMT公布月度非农就业报告.路透调查受访分析师预期报告料将显示,8月新增非农就业岗位7.5万个.

但近来一系列疲软数据,令华尔街几位重量级分析师在最後一刻下调了预估.

本月非农就业数据意义重大,可能为美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出第三轮量化宽松政策刺激经济提供理由.

倘若美国非农就业数据远逊于预期,公债价格可能从目前水平进一步攀升并创新高,而收益率(殖利率)迭创新低.

CRT称其调查结果是"极度看涨的",指出目前结果和其在2010年秋季的调查结果存在重大差异.去年秋季调查是在美国联邦公开市场委员会(FOMC)成员暗示可能出台更多量化宽松措施之後、FOMC宣布6,000亿美元公债购买计划之前进行的.

CRT认为,在2010年秋天,"人们对第二轮量化宽松政策的预期并不充分."

这意味着,当时没有投资者押注美联储以增购公债来进一步放宽政策的可能性.但目前为止,押注第三轮量化宽松政策似乎也还不是十拿九稳.

"这令该调查结果体现出的利多影响更可信一些,"CRT分析师在致客户的研究报告中称.

在CRT调查的受访者中,不到50%受访者预料美联储将实施第三轮量化宽松.

苏格兰皇家银行称,如果在非农就业数据出炉後出现美债抛售,58%的调查受访者表示愿意低接.

"愿意'逢低买入'的受访者比例是2010年8月以来最高的,"苏格兰皇家银行分析师在发给客户的研究报告中称.

苏格兰皇家银行受访者的预期均值是,2011年底指标10年期美国公债收益率为2.58%.

两家企业都不同意公布受访者的确切数量,但苏格兰皇家银行指出,通常受访者数量为135人,由于8月底假期,本月受访者人数略微减少.CRT的一位代表指出,该公司找到"数十名"受访者.(完)

--编译 梁睿雪/肖群英;审校 郑茵/程琳

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