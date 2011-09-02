国家海洋局正对渤海溢油事故海域进行全面核查

路透北京9月2日电---中国国家海洋局正在对渤海溢油事故现场海域进行全面核查.包括通过卫星、飞机、船舶、水下机器人等手段.

新华社周四报导援引中国海监负责人称,对于康菲公司提出清污完毕的海域,国家海洋局都将进行详细核查;渤海海域的特点决定了其本身生态环境比较脆弱,遭受污染後恢复时间比较长.

"即使监测结果显示海面已经没有浮油,也不能说明相关海域遭受污染的程度在降低."报导援引国家海洋局北海监测中心副总工程师周青称.

此前康菲石油中国有限公司周三表示,已完成中国海洋局的要求,查明并且封堵了溢油源.

海洋局则表态,将渤海溢油事故中康菲公司完成"两个彻底",即"彻底排查溢油风险点,彻底封堵溢油源"的情况进行核查.

6月初,中海油(0883.HK)母公司中国海洋石油总公司和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故.(完)

--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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