财政部发文 房产证加名税获准免征

路透北京9月2日电---新婚姻法公布後,被普遍热议的"房产证加名税"终于有了明确答案.中国财政部明确表示,婚姻关系存续期间,房屋、土地权属原归夫妻一方所有,变更为夫妻双方共有的,免征契税.

财政部网站周四刊发通知称,这一政策于8月31日起执行.

新华社周四报导解释称,"房产证加名税",实质上就是契税.契税是以所有权发生转移、变动的不动产为征税对象,向产权承受人徵收的一种税.根据《中华人民共和国契税暂行条例》,房屋买卖、赠与、交换等房屋权属发生转移时均需要缴纳契税.

契税暂行条例同时规定,契税的税率为3%至5%,具体的契税适用税率由各地方政府决定.

近一段时间,新出台的婚姻法司法解释首次明确,婚前贷款购买的不动产应归产权登记方所有.而新的婚姻法司法解释出台之前,房产视为夫妻共同财产.

于是在这次司法解释出台之後,普通民众关注如何将房屋权属由夫妻一方所有变更为夫妻双方共有,相关契税政策也引发很多讨论主要集中在"房产证加名税"究竟该不该征,是否合理;并进而引发民众对税收负担是否过重的抱怨.

中国今年1-7月累计实现全国财政收入66,739.92亿元,同比增长30.5%.一直以来,中国年度财政收入增长速度远远超出国内生产总值(GDP)和居民可支配收入的增速.

最新的2011年中央财经大学财政学院发布中国税收风险研究报告也称,与世界各国相比,中国目前税负水平高于中上等收入国家,大口径宏观税负水平过高. (完)

--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。