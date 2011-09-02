财政部发文 房产证加名税获准免征

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京9月2日电---新婚姻法公布後,被普遍热议的"房产证加名税"终于有了明确答案.中国财政部明确表示,婚姻关系存续期间,房屋、土地权属原归夫妻一方所有,变更为夫妻双方共有的,免征契税.
财政部网站周四刊发通知称,这一政策于8月31日起执行.
新华社周四报导解释称,"房产证加名税",实质上就是契税.契税是以所有权发生转移、变动的不动产为征税对象,向产权承受人徵收的一种税.根据《中华人民共和国契税暂行条例》,房屋买卖、赠与、交换等房屋权属发生转移时均需要缴纳契税.
契税暂行条例同时规定,契税的税率为3%至5%,具体的契税适用税率由各地方政府决定.
近一段时间,新出台的婚姻法司法解释首次明确,婚前贷款购买的不动产应归产权登记方所有.而新的婚姻法司法解释出台之前,房产视为夫妻共同财产.
于是在这次司法解释出台之後,普通民众关注如何将房屋权属由夫妻一方所有变更为夫妻双方共有,相关契税政策也引发很多讨论主要集中在"房产证加名税"究竟该不该征,是否合理;并进而引发民众对税收负担是否过重的抱怨.
中国今年1-7月累计实现全国财政收入66,739.92亿元,同比增长30.5%.一直以来,中国年度财政收入增长速度远远超出国内生产总值(GDP)和居民可支配收入的增速.
最新的2011年中央财经大学财政学院发布中国税收风险研究报告也称,与世界各国相比,中国目前税负水平高于中上等收入国家,大口径宏观税负水平过高. (完)
--发稿 张胜男; 审校 杨淑祯
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