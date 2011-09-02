马德伦：全球经济下行风险日益加大

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
* 全球经济复苏缓慢且基础不牢固,下行风险加大
* 通胀压力增大,从新兴经济体向发达国家蔓延
路透北京9月2日电---中国央行副行长马德伦周四表示,当前全球经济复苏缓慢但基础还不牢固,不确定因素很多,下行风险正日益加大.
他在"中国-亚欧博览会"部长级金融合作论坛并称,全球通胀压力在持续增大,已经从新兴经济体向发达经济体蔓延.
"全球经济下行风险日益加大,"他说,当前无论发达经济体还是新兴经济体,经济增速都有逐渐回落迹象.
马德伦并进一步解释称,美国经济复苏步伐继续放缓,欧元区重债国家经济持续低迷,日本经济已连续三个季度负增长,一些新兴经济体受紧缩政策的影响,增速也有所放缓.
而在各国经济萎靡不振的同时,全球通货膨胀压力持续增大.马德伦表示,目前全球流动性过剩影响日益突出,原油、黄金等大宗商品价格高位震荡,通货膨胀压力已经从新兴经济体向发达经济体蔓延.
欧债危机迟迟得不到化解,美国此前提高举债上限的争论也让全球投资者心慌慌.马德伦认为,"当前政府债务风险已成为影响全球经济复苏的重大挑战,"
马德伦表示,中国与亚欧等国在平等互利基础上开展金融合作,对维护金融稳定,促进区域经济发展将起到重要作用.
经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚上周五指出,OECD准备调降欧洲和日本等全球多数地区的经济成长预期.
国际货币基金组织(IMF)近日已将美国2011年经济增长预估大幅下调至1.6%,两个月前曾预期为成长2.5%.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红
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