旱情加重 南方电网供应持续紧张

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京9月2日电---中国电力供应紧张局势愈演愈烈.8月来西部省区旱情不断加重,令南方电网电力供应持续紧张,广西、贵州均已进入电力供应红色预警.且预计短期旱情将进一步加重,南方五省电力供需更加严峻.
新华社周四晚间报导称,至8月底,南方电网最大统调负荷超过1.1亿千瓦,全月接近一半天数错峰负荷超过1,000万千瓦,最大错峰负荷接近1,500万千瓦.南方电网公司经营范围为广东、广西、云南、贵州、海南五省区.
报导援引数据显示,受乾旱影响,8月份至今,红水河、乌江流域来水偏枯分别将近九成、八成,目前两大流域蓄能值25亿千瓦时,同比减少85%;全网水电装机5,627万千瓦,平均出力仅2,000万千瓦.
火电方面,受缺煤、煤质差、机组检修等因素影响,南方电网区域范围内的火电机组停运及出力受限严重,广西、云南、贵州分别影响出力147万、573万、559万千瓦.
在新华社同日报导中,援引中国国家电监会发布的报告亦显示,中国发电装机总体充裕,但各地平衡情况不一,其中东北、西北地区发电装机容量明显富馀,华东、华北相对紧张,需加强跨省区电力资源配置.
针对电力供应紧张的局面,南方电网已加强省间余缺调剂,支持西部省区抗旱保电,与国家电网、中华电力公司等协商,争取三峡电能、华中电力和港电支援.
同时协调各省区对电煤供应加大协调和保障力度,并组织地方机组顶峰发电.目前广东省已开始调用已建成机组应急发电,增加供应能力约250万千瓦.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
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