卡扎菲呼吁支持者进行持久战

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透的黎波里9月1日电（记者 Samia Nakhoul/Mohammed Abbas）---卡扎菲敦促他的支持者战斗到底，同时利比亚反对派领导人周四与全球多国首脑会晤，商讨如何重建饱受卡扎菲42年专制统治和6个月内战之苦的国家。
卡扎菲在政变上台42周年纪念日之际，通过卫星电视转发的讲话呼吁支持者进行持久战。
他说道：“如果利比亚被战火焚毁，谁还能领导它呢？就让它毁灭吧。”
在稍後播出的讲话中，卡扎菲誓言阻断石油出口，威胁的口气令人不禁担心出现伊拉克式的叛乱：“为了自己的人民，你们将无法产油。我们不会允许出现这种情况，准备迎接火拼与巷战吧！”
而有关卡扎菲藏身之处也是众说纷纭。利比亚临时委员会一名军方高官称，他可能藏在沙漠小镇班尼瓦里（Bani Walid），此地在首都的黎波里东南大约150公里处。
为避免更多流血冲突，反抗力量已将卡扎菲家乡苏尔特投降的最後期限延长了一周。（完）
编译：张敏 发稿：王凤昌/程芳
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