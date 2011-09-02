抑制购房需求只能是暂时性举措--中房理事长

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京9月2日电---中国房地产开发集团理事长孟晓苏周四表示,限购等房地产调控措施只能实行一段时间,因中国经济不可能长期通过抑制内需来发展.
孟晓苏在一次会议间隙向路透表示,旨在打击房地产投机的调控措施与中国刺激内需的目标并不符合.
"中国经济要靠推动内需来发展,不可能长期通过抑制内需来发展.因此抑制购房需求只能是一段时间内."他表示.
但他也补充称,"(调控政策)到底暂时到什麽时候这需要继续判断,但总之这是暂时性的."
国务院总理温家宝近日再次强调,要坚定不移地把房地产市场调控政策落到实处,确保见到实效;并称虽然房地产市场调控效果初步显现,但房价上涨的短期和长期潜在压力仍然较大,调控效果全面显现还需要一段时间.要
在限购令和差别化信贷政策等措施的打压下,今年的房地产调控显现一定效果.中国国家统计局最新公布,7月70个大中城市中,房价环比下降城市较上月续增,不过同比涨幅继续扩大,显示调控依然面临较大压力.
此外,中国还大力推进保障房建设,努力向今年建设1,000万套保障房的目标靠近.住建部称今年1-7月,全国城镇保障性住房和棚户区改造住房已开工建设721.8万套,开工率达72%.
孟晓苏称,建设保障房是正确而必须的措施,但同时指出通过限购来抑制房价的方式不可持续.(完)
--发稿 周昕;撰写 宿泱韫;审校 乔艳红
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