四大行8月新增贷款1,400亿--报载

路透上海9月2日电---中国21世纪经济报 道周五引述接近国有大行的人士透露,截至8月29日,四大国有银行8月新增贷款1,400多亿元人民币.据此测算,当月全部金融机构新增贷款可能在3,500-4,500亿元之间.

报导称,四大行新增贷款的增速远低于前两个月2,000亿元左右的平均增幅.而市场一度传闻8月份全部新增贷款尚不足3,000亿元.

"为保流动性,在很难抓到存款的情况下,金融机构就不得不转而压缩贷款以保安全."报导引述兴业银行首席经济学家鲁政委称.

中国四大国有银行包括工商银行(601398.SS)(1398.HK),中国银行(601988.SS)(3988.HK),建设银行(601939.SS)(0939.HK)和农业银行(601288.SS)(1288.HK).

受严格的日均存贷比考核,以及高企的存款准备金率造成的流动性紧张局面影响,中国7月新增人民币贷款4,926亿元,不但旺季不旺,反而创下年内低点,表明金融业对实体经济的支持力度在减弱.

而上周五数位消息人士透露,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围.市场预计此举将冻结资金8,000-9,000亿元人民币,相当于上调存准率2-3次.

此外,由于银监会对地方融资平台、房地产、过剩产能等过去贷款增长较为迅速的行业禁止新增或少增,也使得银行和实体经济之间的信贷供求结构发生失衡.

"地方融资平台和房地产往往是贷款需求量最大的,现在受到了遏制."报导并引述一位股份制银行的风险总监称.

地方政府融资平台贷款风险隐患对国内商业银行的影响颇大,因其过去两年中规模扩张快速,而後续还款能力存疑.中国银监会主席刘明康此前称,目前地方政府融资平台贷款整改和风险化解工作有序推进,风险可控.今明两年是地方政府债务的偿还高峰期,严防平台贷款"改头换面"和"卷土重来".(完)

--发稿 曾菱; 审校 张喜良

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