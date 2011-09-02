日本前议会对策委员长将出任财务大臣--媒体

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透东京9月2日电---日本富士电视台报导,民主党前国会对策委员长安住淳将出任日本新任财务大臣,此前新首相野田佳彦的第一人选据报婉拒出任.
安住淳将执掌日本外汇及财政政策,日本正面临日圆大幅升值,以及是其5万亿(兆)美元经济规模两倍的巨额公共债务.
根据日本放送协会(NHK)稍早时报导,在财政方面持强硬立场的民主党干事长冈田克也先前在野田询问其意愿时拒绝出任.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
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