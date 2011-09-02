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时事要闻 | 2011年 9月 2日 星期五 10:25 BJT

日本前议会对策委员长将出任财务大臣--媒体

路透东京9月2日电---日本富士电视台报导,民主党前国会对策委员长安住淳将出任日本新任财务大臣,此前新首相野田佳彦的第一人选据报婉拒出任.

安住淳将执掌日本外汇及财政政策,日本正面临日圆大幅升值,以及是其5万亿(兆)美元经济规模两倍的巨额公共债务.

根据日本放送协会(NHK)稍早时报导,在财政方面持强硬立场的民主党干事长冈田克也先前在野田询问其意愿时拒绝出任.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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