香港《文汇报》：亚欧合作深化 港应把握机遇

9月2日社评

首届中国—亚欧博览会昨日在新疆乌鲁木齐国际会展中心隆重开幕.亚欧博览会是我国与中西南亚和欧洲国家沟通的重要窗口,不但对于新疆实现跨越式发展发挥巨大的推动作用,而且将进一步深化区域经济的合作与发展.香港是着名的自由贸易港及国际金融中心,应善用自身优势,积极开拓中西南亚地区等新兴市场,创造互利双赢局面.

新疆地域辽阔,资源丰富,是我国西部的战略安全屏障,也是古丝绸之路的一个重要门户,曾为亚欧交通史写下光辉的一页.新疆拥有5,600公里边境线,与周边8个国家接壤,拥有独特的地理优势,现已成为国家西部大开发及沿边开放的桥头堡.中国与中亚各国在资源上有极强的互补性,中亚地区及俄罗斯被称为世界上未被大规模开发的一块资源区,对于正在急速发展的中国极为重要,而中国的资金及技术也可推动该区域的发展,亚欧地区贸易潜力巨大.

中西南亚地区是全球其中一个最具活力最具潜力的新兴市场,加上中央政府着力深化亚欧合作,未来发展空间将更加广阔.香港目前是新疆最重要的外资来源地,去年新疆实际利用的港资达1.3亿美元,港资在新疆投资项目也遍及纺织、轻工、食品等多个领域,并已有4间新疆企业在港上市.港府应继续推动港资企业开拓新疆及中西南区地区的商机,善用香港金融中心的角色,发挥企业融资的功能,既可为国家的发展作出贡献,也为香港经济开拓市场寻找活水.