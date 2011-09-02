《信报》：经济放缓成定局 通胀不减银根缩

9月2日社评

中国昨日公布8月份制造业采购经理指数,连续下跌4个月的PMI首次回升,较上月微升0.2个百分点至50.9%,说明中国制造业经济整体仍然处于增长态势,可以纾缓市场担心中国经济硬着陆的忧虑.

中国国务院总理温家宝在9月1日出版的”求是”杂志上撰文,也坦然承认中国经济增速已经放缓,不过是宏观调控的结果,属于可控制范围.然而,中国国内外经济形势却比前更严峻,必须步步为营.中国当前的首要任务依然是稳定物价总水平,目标”既要把物价涨幅降下来,又不使经济增速出现大的波动”.很明显,中国收紧银根的货币政策不会放宽.央行不单没有放宽信贷,近期反而变相进一步收紧银根,办法就是由人行下达通知,将商业银行的信用证保证金存款、保函保证金存款及银行承兑汇票保证金存款,全部纳入存款准备金的缴存范围,相等于提高存准率.

但银根拉紧,首当其冲的却是中小企,因为银行自顾不暇,要实行所谓定向宽松货币政策,扶助三农和中小企,只会沦为空话.据报,中小企众多的浙江省今年上半年便有超逾一万家中小企倒闭.因原材料成本急剧上涨,企业的利润空间愈来愈小,即使有订单,不少企业也不敢接.加上”钱荒”以外,还有”电荒”问题.目前最令人担心的是,美国的QE3或其变种措施如箭在弦,势在必行,因为美国联储局主席贝南奇的经济政策思维已愈来愈明确,就是要长期维持低息环境,即使通胀上升,也不会加息,意味美元长期弱势不改,流动性继续泛滥全球,有增无减.如果美国出现滞胀,欧洲经济持续不振,中国的出口贸易必然受到拖累,但与此同时,外资源源不绝流入和原材料价格上升,又会加剧中国通胀,令企业经营更趋艰难.

相煎交迫之下,形势比人强,难怪身为美债最大债主之一,在债仔临门时,中国一众领导人也要倒履相迎,还要表态支持,硬说”美国经济向来具有很强的韧性和自我修复能力”,”相信美国能克服困难,重新走上健康的发展轨道”.是耶?非耶?全世界就是不相信,反正中国是信了,也不得不信.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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