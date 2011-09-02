《Kemp专栏》量化宽松并非上策 沉默才是金

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 李爽/肖群英/王翔琼

路透伦敦8月31日电---就上周公布的政府数据分析显示,金融危机以及抑制民间投资的持续不确定性,令美国资本存量按长期趋势来看缩水约2.7万亿美元(约5%).

投资缺口对经济增长和就业构成严重拖累.

但不断出台的政策刺激举措,原本希望通过刺激投资来带动经济成长,但现在却弊大于利,非但没有给企业和家庭带来信心,使其考虑长期投资,反而更增添了不确定性.

由于决策者不能(或不愿)提供有效的刺激举措,他们可以呈现给企业和消费者的最好礼物就是退居幕後,提供一段稳定期,免受接二连三的政策声明干扰,也不需事後批评量化宽松及预算政策.

固定资产帐户

据经济分析局8月24日公布的估算显示,2010年末,美国固定资产和消费者耐久财(指汽车和电脑等可以使用三年以上的商品)净存量估值为49.3万亿美元.

自2008年以来净资产规模一直保持平稳.这是1930年代大萧条以来净资产增长首次出现缺口,在危机爆发前的60年间,通常每年都净增长6.5%.

以2000年为基准,假定以之前20年(1980-2000年)平均增长率计算,那麽到2010年末资产和消费者耐久财净存量规模应在52.0万亿美元,超过目前的49.3万亿美元,因此有2.7万亿美元的投资缺口.(图表1)

建筑和设备等民间部门非住宅类资产规模较预期低1.1万亿美元,住房和其他住宅类资产比趋势水准低1.3万亿美元,消费者耐久财低1.1万亿美元.(图表2)

唯一比趋势水准高的就是联邦、州和地方政府持有的资产部分,从而防止了资本存量更大幅的下滑.(图表3)

资本存量老化

资本存量下降与企业和家庭新投资减缓相关,这一点并不令人意外.(图表4-9)

民间净资产自2008年以来增速下降三分之二,每年仅增长0.7%,危机前五年年增速为2.5%.企业固定资产净投资增幅由2.0%减缓至0.8%.消费者耐久财净年增率亦由6.3%骤降至1.9%.

浏览图表1-3,请点选(here)

浏览图表4-9,请点选(here)

浏览图表10-11,请点选(here)

结果就是存量资产和耐久财愈发老化.消费者耐久财平均年数从2007年末的4.1年增至2010年末的4.5年.企业设备和软件平均年数达到6.9年,2007年末和2001年时分别为6.5年和6.2年.

固定资产和电视、电脑等消费者耐久财平均年数有几个月出现上涨,但也不明显.不过在这项1950年代以来持续呈现稳定的数据中,短期内出现这种转变显得极不寻常.

以往固定资产和消费者耐久财的年限结构持续大幅上升都与经济衰退和其他重要破坏因素有关,包括1930年代大萧条、二战以及1979-82年的石油危机(图表10-11).

投资和就业缺口

有些事互为因果.未来收入、工作和销售的不确定性,促使消费者和企业推迟采购长期使用的高价资本资产和耐久财的决策,用现有物品凑合应付.但资本支出突然减少,也是造成工厂闲置和员工失业的主要原因.

自金融危机爆发三年来,美国经济表现乏力,主要源于固定资产和消费者耐久财增长突然停顿.

"资本缺口"和劳动市场的失业缺口以及工业生产的产出缺口是一体两面的.英国经济学家凯恩斯(John Maynard Keynes)早在1936年着作《就业、利息和货币通论》中就有详尽解释.

当今一些凯恩斯理论的狂热拥护者认为,美国的投资缺口会更大,可能高达4万亿美元,这让他们得出结论,认为失业人口中的结构性失业成分还要更高.

这些观点显然有误.认为存在4万亿投资缺口的支持者显然将经济衰退前一年2007年作为基年,并按照上10年早期的平均速率来预测当前资本增长.

而事实上,2007年是一个异常年份,不适合作为周期分析的基础.在上个10年的中期,资产和消费者耐久财的存量资产增幅持续高于正常值,且远高于趋势水平.这主要源于住宅类固定资产大幅增长,到2006年已比预期大幅高出2.8万亿美元(约18%).

经济分析局的"固定资产账户"证实了目前大家耳熟能详的资产泡沫故事,当以房地产为中心的资产泡沫破裂时,形成巨大的投资缺口,而在美国经济前景依然如此黯淡的情况下,家庭和企业害怕作出更多长期的承诺.

固定资产和耐久财净值与趋势水平相比可能已经进一步萎缩,而今年资本存量继续老化,这情况在夏季经济停滞之前就已经出现.假若今年下半年和2012年美国经济成长继续放缓,投资缺口(以及隐含产出和就业缺口)局势恐将恶化.

信心问题

正确的回应是透过鼓励加大投资来努力消除资本缺口.据BEA数据显示,家庭需在耐久财额外投资1万亿美元,在房屋上额外投资1.3万亿美元,同时企业需在软件和设备上增加1.4万亿美元支出,才能弥补就业缺口.

但出台新一轮量化宽松政策并不是解决问题的方法.凯恩斯本人就不相信利用货币政策能够应对不确定性并刺激投资,这不仅仅是因为指标利率不能降至零以下.

货币政策不能排除销售和就业方面的不确定性.

透过让通胀升温,货币政策可以提高流动性的成本,试着驱使人们投资较长期且流动性较差的资产.然而,引发对于流动资本逐步遭侵蚀的恐惧,不大可能有效抵御资本快速受到侵蚀所带来的巨大不确定性.而资本受侵蚀抑制了长期投资.

凯恩斯认为,政府必须介入,肩负起直接组织投资的重任.这是二战期间的情况,但目前是做不到的. 虽然如此,仍必须要建构货币、财政、监管和就业相关政策,来改善信心并刺激投资.

而这不应通过威胁引发通胀、大幅增税、削减开支或进一步侵蚀实质薪资来实现.这些手段不但不会减少不确定性,反而会加剧不确定性.此外,也不应通过采用第三轮量化宽松(包括购债长期债券)等更多短期政策来进行.

由于合适的政策选项不多,因此最佳方式是在一段时期内维持稳定的政策框架来恢复信心,允许家庭和企业逐步进行调整,并开始建立长期投资的信心,而不受到短期杂讯的干扰.(完)