外部世界解冻巨资 助利比亚重建

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透巴黎9月1日电（记者 John Irish/Keith Weir）---世界多国领导人周四同意解冻一百多亿美元资产，帮助利比亚临时领导人进行战後重建及恢复关键性公共服务。
利比亚反抗力量上周攻下的黎波里并赶走了卡扎菲，利比亚临时领导人在此後发表的首次对外讲话中，对西方国家的军事帮助表示感谢，并呼吁利比亚人民保证和平过渡。
法国、英国及其他国家周四与利比亚国家过渡委员会举行会谈。各国表示如果需要，将继续提供军事支持，但称当前应聚焦重建问题。
法国总统萨科齐在新闻发布会上说：“我们承诺解冻利比亚以往资金，为利比亚未来发展提供资金支持。”
他表示，现将解冻总计150亿美元资产，其中包括联合国制裁委员会此前批准在美国和英国解冻的30亿美元，以及在法国冻结的15亿欧元（21.6亿美元）。
此外，意大利将解冻26亿欧元，德国将解冻10亿欧元，荷兰也将解冻7亿欧元资产。
利比亚临时委员会主席贾利勒对大约60个国家与国际机构的代表表示，利比亚不会让世界失望。
他说道：“世界看好利比亚，利比亚人拿出自己的勇气，让梦想成真。”（完）
编译：张敏 发稿：王凤昌/程芳
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