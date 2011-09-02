中国难成欧洲救星--商务部前副部长

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京9月2日电---中国商务部前副部长魏建国周四对路透表示,中国无法成为欧洲债务危机的救星,中方为防止投资亏损,不会急于进一步购买欧债.
"我们已经买不少了,如果再买而(欧债)价格马上下跌,那我们不就要亏了吗?"目前担任中国国际经济交流中心秘书长的魏建国说,"欧洲到底怎麽走,只能由其自己定,中国能做的很有限."
目前中国所持有欧元资产相当于全部3.2万亿美元外汇储备的四分之一.中国高官虽然反复表示对欧洲消除欧债危机抱有信心,但政府已经对欧元风险有所警惕.
法国总统萨科齐此前在北京会见中国国家主席胡锦涛後表示,尽管存在一定的担忧,但胡锦涛还是"明确地"表达了对欧元和欧洲经济的信心;中国领导人并表达了对欧元区债务危机的关切.
中国国务院总理温家宝周四在官方杂志《求是》发表文章亦称,受美欧等国经济、社会等因素制约,主权债务问题在短期内很难缓解,这将明显拖累世界经济复苏进程.
魏建国并表示,目前浙江、广东、江苏和福建等地的中小出口企业都面临很大压力,"现在大部分在手上的订单都是短期订单而不是长期订单,这表明未来充满不确定性."
中国8月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均止跌微升,经济硬着陆忧虑纾缓,但新出口订单指数降幅较大凸显了出口面临的挑战.
魏建国还说,中欧间的长期贸易关系会保持旺盛,中国消费者也会更多购买欧洲的商品.(完)
--发稿 周昕; 撰写 李然; 审校 张喜良
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。