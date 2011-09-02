中俄将就石油债务争议展开新谈判--消息

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透莫斯科9月1日电---俄罗斯输油管线寡头Transneft一名消息人士周四对路透表示,俄罗斯与中国将就有争议的石油债务举行新的谈判,因俄罗斯努力希望保住与中国之间利润丰厚的天然气供应合同.
Transneft与该国最大的原油生产企业Rosneft(ROSN.MM)在1月开始通过东西伯利亚-太平洋(ESPO)一期管线向中国输送石油,此前其获得了中国提供的250亿美元贷款.
但中俄一直围绕收费问题争论不休,尽管Transneft在5月曾表示,中国石油天然气集团公司(CNPC)已经支付了部分欠款.
Transneft消息人士表示,新的谈判将在9月12-15日进行.此前该公司称,可能将CNPC告上法庭.
消息人士还说,CNPC当前对Transneft的欠款为4,000万美元.(完)
--编译 徐文焰;审校 吴云凌
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