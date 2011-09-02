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冯涛股市实时分析 | 2011年 9月 2日 星期五 11:53 BJT

2日午间分析：沪指早盘下跌1.28%

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到国内外各种利空消息或传闻的打击，今日A股市场早盘继续震荡下探，个股多数下跌，两市成交持续低靡，市场人气涣散，午盘沪综指报收于2523.30点，下跌1.28%。

从技术面看，短期探底趋势较为明显，不排除再度考验2437点的可能，同时成交量持续萎缩，显示大盘并未企稳，多方面技术压力需要消化。

笔者认为，短期A股受制于资金预期、政策预期以及业绩预期的变化，政策面与资金面均不支持低估值周期股走强，短期来看A股仍缺乏走强基础，仍然处于震荡寻底筑底阶段。（完）

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