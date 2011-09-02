分析师看安住淳出任日本财务大臣

路透东京9月2日电---日本政府官房长官周五表示,民主党前国会对策委员长安住淳将担任财务大臣.

安住淳将主导日本的汇率及财政政策.作为世界第三大经济体,日本正面临日圆大幅升值,以及公共债务达其5兆美元经济规模两倍的艰难景况.

以下是分析师评论摘要:

PINEBRIDGE INVESTMENTS固定收益投资管理主管TADASHI MATSUKAWA:

安住淳没有什麽强有力的经济政策观点.他是来自受地震冲击的日本东北部地区,因此这可能对重建工作有正面影响.

他曾负责与反对党进行谈判,我认为任命他的原因就在于他的谈判技巧.他会听取其他人的意见,而不是一味将自己的想法强加于人.

看起来野田佳彦正任命一些善于谈判的人,可能这是考虑到与反对党的关系.

但无论如何,任命安住淳对公债市场既没有正面也没有负面影响.

瑞信证券全球外汇研究主管深谷幸司:

我不认识这个人,现在刚刚开始研究.目前为止还没找到关于他财政立场的声明.

一方面,任命一个相对陌生的人选带来的问题远多于答案,并加剧不确定感,但另一方面,野田佳彦掌控大局的情况下,我想象不到财政政策会有什麽大变化.

我认为日本干预日圆的政策不会发生重大变动,但也有一点不确定性,因为我们不清楚他(安住淳)的个人立场,所以真的很难做出评论.

冈田克也与美国的关系是众所周知的,我们过去认为他来干预市场可能会很有效果,但说到安住淳的话,我们确实不知道会是怎样.

NLI基础研究所首席分析师栌浩一:

如果新财务大臣是一名资深议员,那麽他可能与野田佳彦在某些问题上存在冲突.但情况可能不会这样,野田佳彦的选择可能暗示他将继续他自己对于经济和财政问题的政策.

野田佳彦似乎注重党派团结,但可能有些过度.在野田佳彦和新财务大臣的领导下,经济和财政政策不会出现很大改变.鉴于党内的反对声浪很高,野田佳彦将不能立即增税,因此关键将是确保政府找到一个收入来源,用来支持将为震後重建发行的债券.

与其他民主党党首候选人相比,野田佳彦对于日本央行的要求不是很明确.但由于财政政策选项有限,他除了依靠货币政策来支持经济以外没有很多其他选择.这意味着日本央行采取进一步宽松货币政策的压力将增加.

关键点:

--野田佳彦在周五宣布日本新内阁名单,他于本周获日本国会选举为首相,成为日本五年来的第六任首相.

--野田佳彦2010年6月起担任上届政府的财务大臣,支持政府在2015年之前把5%的消费税提高一倍,以支应急剧增加的社会保险支出并抑制公共债务.

--日本放送协会(NHK)稍早报导,在财政方面持强硬立场的民主党干事长冈田克也在野田询问意愿时,拒绝出任财相.

--另据时事新闻社报导,古川元久将出任新阁的经济财政大臣.

背景:

--野田佳彦曾表示,日本将需暂时加税以帮助支应3月地震海啸灾害後的重建.但他对于加税措施的时机愈来愈审慎,称经济增长和财政改革两者都极重要.

--野田佳彦已承诺采取包括干预汇率的过度和过速波动等坚定措施,并盼与日本央行密切合作.

--日本新政府将需应对威胁到出口的日圆激升问题,拟定新的能源政策,同时还需为切尔诺贝利(车诺比)事件以来最严重的核灾收尾.

--日本民主党两年前取得大胜而掌权时曾承诺,要改变治理日本的方式.但受到内部不合,没有一个政党在国会内取得绝对多数等情势的拖累,使这个新执政的团队在遭遇全球金融危机下,很快失去动能.3月的地震导致2万人丧生或失踪,更使日本经济重新陷入衰退.

--评等机构穆迪8月24日调降日本主权债信评等,称公共债务增加,欠缺有力领导,且无应对财政挑战的长期策略.(完)