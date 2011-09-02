8月中国企业IPO数量及融资额同比均下滑--清科

路透北京9月2日电---市场咨询机构清科研究中心最新数据显示,中国8月共27家企业境内外市场首次公开发行(IPO),合计融资42.42亿美元,上市个数和融资额分别同比下滑22.9%和46.4%.期内,企业上市集中于境内,海外IPO降至冰点.

与7月份相比,中国企业上市数量环比下降10.0%,但由于8月份上市的企业中传统行业占比较多以及发行市盈率的回升,使得企业的平均融资额较高,所以相较7月份,融资总额环比上升12.3%;8月平均每家企业融资1.63亿美元.

报告并指出,中国8月企业IPO集中于境内,海外IPO降至冰点.期内,共有25家企业在境内市场IPO,占比92.6%,合计融资40.68亿美元,平均每家企业融资1.62亿美元.

"境外方面,利空消息不断...作为传统海外上市主战场的香港市场8月IPO个数为零,多种因素使得8月只有2家中国企业在海外IPO,月度IPO个数降至去年以来的低点."清科称.

此外,报告并指出,8月上市的中国企业中,有VC/PE支持的企业共有16家,占比59.3%,合计融资33.47亿美元,占比78.9%.上述VC/PE支持的企业IPO,共创造47笔IPO退出,涉及42家VC/PE机构,平均账面回报率4.92倍.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

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