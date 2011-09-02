飓风吹散美国8月底返校购物潮

焦点：澳洲央行维持利率不变 对经济增长持乐观看法
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
路透纽约9月1日电---虽然有促销风暴的短暂提振,但飓风艾琳(Irene)还是吹走了8月最後一周上街购物的人潮,令月度零售销售业绩承压.
根据汤森路透数据,来自23家零售业者周四最後的统计显示,8月同店销售指数上升4.4%,仅略低于分析师预估的增幅4.6%.
消费者信心在8月遭逢罕见事件的打击--从评级机构标准普尔调降美国信用评级导致全球闹股灾,到美东发生地震、飓风艾琳来袭--分析师说,在这些情况下零售商的销售成绩还算是不错.
"虽然有这些阻力,但消费者仍想方设法进行开学返校前的采购,销售成长速度相当不错."研究机构Retail Metrics总裁Ken Perkins说.
销售表现优于预估和低于预期的连锁店数量各占一半.
欲浏览同店销售图表,请点选(r.reuters.com/hep53s)
打折促销的BJ's Wholesale ClubBJ.N和Target Corp(TGT.N)等零售商在飓风艾琳来袭前销售量增加.艾琳在8月27日横扫美东沿岸,从北卡罗莱纳州到新英格兰均受影响,造成纽约、新泽西和佛蒙特地区发生数十年来最大洪患.
**百货公司业绩受影响**
不过诸如J.C. Penney(JCP.N)和Macy's(M.N)等服饰和百货公司则销售下滑,因为在本应是全家大采购的周末关门停业.
Oppenheimer服装分析师Pamela Quintiliano预估,艾琳飓风令服装和百货公司的销售业绩少了1-2个百分点.
8月是开学前的返校购物高峰期,也是美国零售业仅次于年底假期的重要时期.
美国国际购物中心协会(ICSC)预估9月整体同店销售将增加4-5%.上月为上升4.6%.
月度销售统计可体现消费者开支情况.个人消费约占70%的美国经济活动.
艾琳飓风对销售情况的全面影响要到9月月报出炉才会揭晓,因为许多零售商的8月报告期是截至上周六.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
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