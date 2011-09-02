境内ETF将引入融券做空机制--报载

《中国证券报》周五引述权威人士透露,境内证券交易所拟在不久後,把融券做空机制引入ETF产品,以提升交易的便捷性,丰富ETF产品的交易功能,并间接实现T+0交易,从而提高ETF产品对投资者的吸引力和流动性. 具体说来,即在现行的融资融券业务中,把ETF产品纳入融券标的范围.路透