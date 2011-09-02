财政部：房产证加名税获准免征

新婚姻法公布後,被普遍热议的''房产证加名税''终有明确答案.中国财政部周四刊发通知称,婚姻关系存续期间,房屋、土地权属原归夫妻一方所有,变更为夫妻双方共有的,免征契税.而新华社周四解释,房产证加名税实质上就是契税.契税是以所有权发生转移、变动的不动产为征税对象,向产权承受人徵收的一种税.路透