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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 2日 星期五 12:38 BJT

财政部：房产证加名税获准免征

新婚姻法公布後,被普遍热议的"房产证加名税"终有明确答案.中国财政部周四刊发通知称,婚姻关系存续期间,房屋、土地权属原归夫妻一方所有,变更为夫妻双方共有的,免征契税.而新华社周四解释,房产证加名税实质上就是契税.契税是以所有权发生转移、变动的不动产为征税对象,向产权承受人徵收的一种税.路透

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