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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 2日 星期五 12:36 BJT

数家投行已与菲亚特接洽 拟推动法拉利在香港IPO--消息

多位知情人士对路透表示,过去几周已有数家投行与意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI接洽,提议将跑车制造商法拉利(Ferrari)在香港证交所上市. 四位消息人士表示,已举行过数次会议,未来数周计划再举行几次磋商,以推动对这项潜在IPO的支持. 菲亚特一位发言人拒绝置评.路透

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