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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 2日 星期五 12:19 BJT

四大行8月新增贷款1400亿--报载

中国《21世纪经济报道》周五引述接近国有大行的人士透露,截至8月29日,四大国有银行8月新增贷款1,400多亿元人民币.据此测算当月全部金融机构新增贷款可能在3,500-4,500亿元之间. 报导称四大行新增贷款增速远低于前两个月2,000亿元左右的平均增幅.而市场一度传闻8月份全部新增贷款不足3,000亿元. 路透

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